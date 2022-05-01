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Перес: «Реал» планировал выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал досрочное чемпионство команды.

«Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым. У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Карло с «Реалом» очевидна, его ценности схожи с нашими. Считаю, что это очень важно», — приводит слова Переса Marca.

«Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для мадридцев это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 3:4.

 

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
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Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
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Карим Бензема

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Атлетик

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