Перес: «Реал» планировал выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал досрочное чемпионство команды.

«Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым. У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Карло с «Реалом» очевидна, его ценности схожи с нашими. Считаю, что это очень важно», — приводит слова Переса Marca.

«Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для мадридцев это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 3:4.