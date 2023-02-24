Хави готов к массовой продаже игроков «Барселоны» и обозначил шесть неприкасаемых футболистов

Руководство «Барселоны» планирует устроить летом массовую распродажу игроков, поскольку должна сократить свою зарплатную ведомость до лимита в 200 миллионов евро, который установлен лигой, сообщает El Nacional.

По информации источника, под чистку состава могут попасть все, за исключением шести игроков, которых выбрал главный тренер «Барселоны» Хави. Сообщается, что испанский специалист также одобрил продажу Ансу Фати, которым интересуется ряд клубов АПЛ.

В число шести неприкасаемых игроков входят: Рональд Араухо, Педри, Гави, Жюль Кунде, Роберт Левандовски и Андреас Кристенсен, которые играют ключевую роль в этом сезоне.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 59 очков за 22 матча.