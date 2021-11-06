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Хави: «Барселона — лучший клуб мира, поэтому у меня будут максимальные требования»

09:31
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих задачах в каталонском клубе.

«Барселона — лучший клуб мира, поэтому у меня будут максимальные требования, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Мы не может играть вничью или проигрывать. Нам надо будет упорно работать, ставить четкие цели и побеждать. Сейчас лучший момент в истории клуба, но я настроен оптимистично и хочу показать свои идеи».

После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонский клуб с шестью очками после четырех туров идет на второй позиции в группе E.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211106/1001709451/xavi-viaja-barcelona.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol

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