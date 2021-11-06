Хави: «Барселона — лучший клуб мира, поэтому у меня будут максимальные требования»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своих задачах в каталонском клубе.
«Барселона — лучший клуб мира, поэтому у меня будут максимальные требования, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Мы не может играть вничью или проигрывать. Нам надо будет упорно работать, ставить четкие цели и побеждать. Сейчас лучший момент в истории клуба, но я настроен оптимистично и хочу показать свои идеи».
После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов каталонский клуб с шестью очками после четырех туров идет на второй позиции в группе E.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211106/1001709451/xavi-viaja-barcelona.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
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