«Я вернулся домой». Первые слова Хави после назначения главным тренером «Барселоны»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал свое назначение на пост главного тренера каталонской команды.
«Камп Ноу» всегда был моим домом. Болельщики «Барселоны» — мои болельщики, мои люди, я люблю этот клуб больше всего на свете. Я вернулся домой. Скоро увидимся, вперед, «Барселона»!" - сказал Хави в видео, опубликованном в официальном Twitter «Барселоны».
Es momento de volver a casa.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021
Bienvenido, Xavi. pic.twitter.com/AzoZd0iKL7
В ночь с 5 на 6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
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