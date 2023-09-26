Хавбек «Реала» Гюлер выбыл на месяц из-за травмы — ранее он пропустил 2 месяца после операции на колене
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер выбыл на три недели из-за травмы бедра, сообщается на официальном сайте клуба.
Как утверждает журналист Хосе Луис Санчес, 18-летний турок получил повреждения на тренировке и выбыл на срок до месяца.
В конце июля Гюлер повредил правое колено. Его восстановление после операции заняло 2 месяца. После перехода в «Реал» футболист еще не принимал участия в официальных матчах за клуб.
6 июля мадридцы объявили о подписании с Гюлером контракта до 2029 года. Ранее он выступал за «Фенербахче».
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|
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|2
|0
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|
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|1
|2
|3
|2-4
|5
|
16
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|1
|2
|3
|7-10
|5
|
17
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|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
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|
19
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|
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|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|- : -
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
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Валенсия – Р. Сосьедад
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|28.09
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Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
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|
Гранада – Бетис
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|28.09
|22:30
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Осасуна – Атлетико
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Реал
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|Ж
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|1
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|1
|
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|1
|1
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