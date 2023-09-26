Захарян возобновил тренировки в «Реал Сосьедад»
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский футболист заболел ковидом.
«Арсен сегодня работал с командой, но завтра он не поедет на матч с «Валенсией». Мы надеемся, что он будет готов к субботней встрече против «Атлетика» из Бильбао», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|16-6
|16
|
2
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
|Реал
|6
|5
|0
|1
|11-6
|15
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
6
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|
7
|Р. Вальекано
|6
|3
|1
|2
|7-9
|10
|
8
|Р. Сосьедад
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Кадис
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
|Бетис
|6
|2
|2
|2
|6-11
|8
|
11
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
12
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Лас-Пальмас
|6
|1
|2
|3
|2-4
|5
|
16
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
17
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
|Альмерия
|6
|0
|2
|4
|7-13
|2
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36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|- : -
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|4
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1
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