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Сегодня, 15:49

Захарян возобновил тренировки в «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский футболист заболел ковидом.

«Арсен сегодня работал с командой, но завтра он не поедет на матч с «Валенсией». Мы надеемся, что он будет готов к субботней встрече против «Атлетика» из Бильбао», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян пропустил матч шестого тура чемпионата Испании против «Хетафе» из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Анчелотти отреагировал на слухи, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
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Осасуна – Атлетико
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

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Осасуна

 5 1 1
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