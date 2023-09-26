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«Мальорка» — «Барселона»: прямая трансляция матча ла лиги

«Барселона» на выезде сыграет против «Мальорки» 26 сентября в 22:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Барселона» на выезде сыграет против «Мальорки» в 7-м туре чемпионата Испании.
Фото Reuters

«Барселона» на выезде сыграет против «Мальорки» в 7-м туре чемпионата Испании во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Визит Мальорка». Начало — в 22:30 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Мальорка» — «Барселона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Последняя очная встреча команд завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0. «Барселона» после 6 туров набрала 16 очков и является лидером чемпионата Испании. В активе «Мальорки» 5 очков и текущее 16-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Барселона
ФК Мальорка
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«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 - : -
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

Рафинья

Барселона

 4 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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