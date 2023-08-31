Захарян о чемпионате Испании: «Тут атака на атаку, игра без центра поля — супер, мне очень нравится!»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну поделился мнением об атмосфере на матчах чемпионата Испании.
«Стадион и атмосфера — классные. Соскучился по болельщикам и такой живой атмосфере, очень круто. Все так реагируют на любое движение! Чемпионат Испании? Ты сам видел, что тут атака на атаку. Игра без центра поля, супер, мне очень нравится», — сказал Захарян.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
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Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
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|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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