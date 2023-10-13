Хавбек «Барселоны» Педри полностью восстановился после травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри полностью восстановился после травмы, сообщает журналист Фернандо Поло.

Футболист должен вернуться в строй уже после международной паузы. Полузащитник может принять участие в матче с «Реалом», который состоится в конце октября.

В ближайшие дни Педри приступит к командным тренировкам. Перед травмой полузащитник забил один гол в новом сезоне ла лиги.