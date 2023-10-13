Икер Касильяс назвал сильнейших голкиперов на данный момент

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал сильнейших коллег по амплуа.

«Сегодня сильнейшим является Куртуа, хоть и травмирован на данный момент. Затем идут Облак, тер Штеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.