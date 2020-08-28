Хамесу Родригесу ради перехода в «Эвертон» придется пойти на снижение зарплаты

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Эвертон», сообщает El Mundo Deportivo.

«Ириски» готовы удовлетворить финансовые требования «сливочных» относительно трансфера колумбийца и заплатить за его переход 25 миллионов евро. Однако главным препятствием для переезда 29-летнего игрока в Англию может стать его заработная плата. «Эвертон» предлагает Хамесу 4,5 миллиона в год. Это практически в два раза меньше его нынешнего заработка в Испании.

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.