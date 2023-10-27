Гюндоган: «Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы сиять в одиночку и быть суперзвездой»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с какой целью он перешел в каталонский клуб. Футболист стал игроком испанской команды этим летом на правах свободного агента.

«Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы сиять в одиночку и быть суперзвездой. Моя цель заключалась в том, чтобы помогать всей команде», — цитирует Гюндогана Esport 3.

В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в ла лиге, отметившись двумя результативными передачами. 33-летний полузащитник летом подписал контракт с «Барселоной» на 3 года.