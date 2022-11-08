Гути раскритиковал Бензема из-за пропуска матча с «Райо Вальекано»

Легенда «Реала» Гути раскритиковал нападающего мадридского клуба Карима Бензема за пропуск матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Я не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски играет за «Барселону», как и многие другие футболисты. Нужно принимать тот факт, что есть риск получить травму перед чемпионатом мира. Но ты не можешь подводить свой клуб. Конечно, никто не хочет пропустить чемпионат мира, но на первое место нужно ставить клуб», — приводит слова Гути Onze Mondial.

Он также заявил, что не понимает почему у «Реала» нет альтернативы Бензема.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Бензема не смог сыграть с «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия.

В нынешнем сезоне 34-летний француз провел за мадридский клуб 12 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.