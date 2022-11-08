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Сегодня, 12:34

Гути раскритиковал Бензема из-за пропуска матча с «Райо Вальекано»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легенда «Реала» Гути раскритиковал нападающего мадридского клуба Карима Бензема за пропуск матча 13-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (2:3).

«Я не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски играет за «Барселону», как и многие другие футболисты. Нужно принимать тот факт, что есть риск получить травму перед чемпионатом мира. Но ты не можешь подводить свой клуб. Конечно, никто не хочет пропустить чемпионат мира, но на первое место нужно ставить клуб», — приводит слова Гути Onze Mondial.

Он также заявил, что не понимает почему у «Реала» нет альтернативы Бензема.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Бензема не смог сыграть с «Райо Вальекано» из-за плохого самочувствия.

В нынешнем сезоне 34-летний француз провел за мадридский клуб 12 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.onzemondial.com/liga/2020-2021/real-madrid-benzema-accuse-de-lacher-l-equipe-pour-les-bleus-les-critiques-pleuvent-805130
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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8.11 21:00
Эльче – Жирона
 - : -
8.11 22:00
Атлетик – Вальядолид
 - : -
8.11 23:30
Осасуна – Барселона
 - : -
9.11 21:00
Альмерия – Хетафе
 - : -
9.11 21:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
9.11 22:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
9.11 23:30
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 21:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
10.11 22:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.11 23:30
Реал – Кадис
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Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

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Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

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И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
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Кадис

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Давид Гарсия

Осасуна

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