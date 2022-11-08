Гави заявил, что для него большая честь получить приз Golden Boy

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от получения награды лучшему молодому футболисту года Golden Boy.

«Для меня большая честь получить Golden Boy. Это награда, о которой мечтает каждый молодой игрок. Большая радость и честь получить награду, которую выигрывали мой одноклубник Педри, а также лучший футболист в мире Лионель Месси. Каждому игроку всегда нужно совершенствоваться. Особенно 18-летнему мне, которому еще многое предстоит улучшить в себе», — приводит слова Гави Marca.

Награда Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту Европы до 21 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за «Барселону» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.