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Сегодня, 10:14

Гави заявил, что для него большая честь получить приз Golden Boy

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от получения награды лучшему молодому футболисту года Golden Boy.

«Для меня большая честь получить Golden Boy. Это награда, о которой мечтает каждый молодой игрок. Большая радость и честь получить награду, которую выигрывали мой одноклубник Педри, а также лучший футболист в мире Лионель Месси. Каждому игроку всегда нужно совершенствоваться. Особенно 18-летнему мне, которому еще многое предстоит улучшить в себе», — приводит слова Гави Marca.

Награда Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту Европы до 21 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за «Барселону» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/11/07/63694734e2704e721e8b4581.html
ФК Барселона
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1
 Барселона 13 11 1 1 31-4 34
2
 Реал 13 10 2 1 31-13 32
3
 Атлетико 13 7 3 3 21-13 24
4
 Бетис 13 7 3 3 17-9 24
5
 Осасуна 13 7 2 4 15-12 23
6
 Р. Сосьедад 13 7 2 4 17-16 23
7
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
8
 Р. Вальекано 13 6 3 4 20-16 21
9
 Вильярреал 13 5 3 5 14-10 18
10
 Вальядолид 13 5 2 6 13-18 17
11
 Мальорка 13 4 4 5 12-13 16
12
 Валенсия 13 4 4 5 19-15 16
13
 Хетафе 13 3 5 5 12-19 14
14
 Альмерия 13 4 1 8 15-22 13
15
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
16
 Эспаньол 13 2 6 5 16-21 12
17
 Сельта 13 3 2 8 14-26 11
18
 Севилья 13 2 5 6 12-20 11
19
 Кадис 13 2 5 6 8-24 11
20
 Эльче 13 0 4 9 9-29 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 0 : 0
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 2 : 1
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 1 : 2
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 2 : 0
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 1 : 1
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 1 : 1
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 0 : 2
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 1 : 1
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 3 : 2
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П
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Барселона

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Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 11 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 6 2 0
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Давид Гарсия

Осасуна

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