Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:51

Гути призвал не сравнивать Мбаппе и Роналду в момент перехода в «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «Реала» Гути поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и его сравнении с Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду прибыл в «Реал» с «Золотым мячом» и титулом Лиги чемпионов. Их даже нельзя сравнивать», — приводит слова Гути Marca.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение французскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» пытается убедить Мбаппе, акцентируя внимание на превосходстве АПЛ над испанской ла лигой.

Его контракт с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими клубами.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
ФК Реал
0
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Жителям Западной Украины предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Популярное видео
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мать Мбаппе — о продлении контракта с «ПСЖ»: «Если бы могли взять 10 миллиардов евро, взяли бы»
«Реал» выбирает между Мбаппе и Осимхеном, «Локо» нашел защитника во Франции, Бонуччи — в «Фенербахче»
В руководстве «Реала» произошел раскол из-за Мбаппе, многие предпочитают ему Осимхена
Президент «Реала» Перес согласился: клубу нужен Мбаппе
Выяснилось, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»
Аль-Хелаифи объяснил, почему не дал Месси отпраздновать золото ЧМ-2022 на домашнем стадионе «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Барселоне» довольны работой Хави

Андрей Лунин может сменить Тибо Куртуа в качестве основного вратаря «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
15
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
16
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 17:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости