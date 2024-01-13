В «Барселоне» довольны работой Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте оценил работу Хави на посту главного тренера команды.

«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави», — приводит слова Юсте Marca.

После 19 туров «Барселона» занимает третью строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко. Лидирует — «Реал» (48 очков).