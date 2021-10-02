Гути: «Мне нравится смотреть, как «Барселона» проигрывает»

Экс-нападающий «Реала», а ныне тренер Гути заявил, что никогда бы не перешел в «Барселону».

«Я бы никогда не поехал в «Барселону». Там большой беспорядок. Мне нравится смотреть, как «Барселона» проигрывает», — цитирует El Larguero Гути.

??? @GUTY14HAZ en @ellarguero, sobre su candidatura a entrenar al Barcelona



? «Nunca ir?a al Barcelona. Tienen un l?o grande y como para meterse ah?...»



? «Disfruto viendo al Barcelona perder» pic.twitter.com/HP3hNhgqDa — El Larguero (@ellarguero) October 1, 2021

Напомним, после завершения карьеры футболиста Гути работал тренером в молодежных командах «Реала», а также в «Бешикташе» (ассистентом) и «Альмерии».