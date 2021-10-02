Дешам считает, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема может выиграть «Золотой мяч».
«Заслуживает ли Карим Бензема «Золотого мяча» в этом сезоне? Да», — цитирует Telefoot Дешама.
В текущем сезоне ла лиги 33-летний француз провел 9 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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