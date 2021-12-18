Гранеро в восторге от Модрича: «Если бы я был как Лука, то играл бы до 87 лет»

Бывший полузащитник «Реала» Эстебан Гранено поделился мнением о хавбеке Луке Мордриче.

«Если бы я был Модричем, то играл бы до 87 лет... Просто он очень хорош, — приводит слова Гранено As. — Я был далеко не так хорош. Он всегда доминирует — как в технике, так и в тактике. Он великолепен. Он обладатель «Золотого мяча». Он играет на уровне стратосферы. Лука выступал на позиции полузащитника, а теперь может играть слева от центра. Возможно, Модрич не может делать то, что делал в 23 года».

36-летний Модрич в текущем сезоне сыграл за «Реал» 18 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач.