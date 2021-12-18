Марк Бартра может вернуться в «Барселону»
«Барселона» интересуется защитником «Бетиса» Марком Бартрой, сообщает Sport.es.
По информации источника, представители «сине-гранатовых» уже контактировали с 30-летним испанцем по поводу потенциального трансфера.
В сезоне-2021/22 Бартра провел 10 матчей за «Бетис», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Защитник является воспитанником «Барселоны», он выступал за каталонцев до 2016 года, после чего перешел в дортмундскую «Боруссию». Летом 2019 года игрок подписал контракт с «Бетисом».
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/contacto-barca-marc-bartra-12994711
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