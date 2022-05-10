«Бетис» разгромил «Валенсию». Черышев вышел на 89-й минуте

«Бетис» в гостях разгромил «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Гол на 57-й минуте встречи забил Виллиан Жозе. Серхио Каналес удвоил преимущество гостей на 87-й минуте. Борха Иглесиас на 90-й минуте довел счет до крупного.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле четыре минуты, выйдя на 89-й.

«Бетис» занимает пятое место и находится в трех пунктах от зоны Лиги чемпионов, имея 61 очко после 36 матчей. «Валенсия» — 10-я с 44 очками.