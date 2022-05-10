«Бетис» разгромил «Валенсию». Черышев вышел на 89-й минуте
«Бетис» разгромил «Валенсию» в чемпионате Испании
«Бетис» в гостях разгромил «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:0.
Гол на 57-й минуте встречи забил Виллиан Жозе. Серхио Каналес удвоил преимущество гостей на 87-й минуте. Борха Иглесиас на 90-й минуте довел счет до крупного.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле четыре минуты, выйдя на 89-й.
«Бетис» занимает пятое место и находится в трех пунктах от зоны Лиги чемпионов, имея 61 очко после 36 матчей. «Валенсия» — 10-я с 44 очками.
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|9
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|
3
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
|Атлетико
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|
5
|Бетис
|36
|18
|7
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|60-40
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|
6
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|
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|
8
|Атлетик
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|13
|13
|9
|41-34
|52
|
9
|Осасуна
|35
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|10
|13
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|46
|
10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
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|28-60
|28
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38 тур
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
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