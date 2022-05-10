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«Бетис» разгромил «Валенсию». Черышев вышел на 89-й минуте

«Бетис» разгромил «Валенсию» в чемпионате Испании
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«Бетис» в гостях разгромил «Валенсию» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Гол на 57-й минуте встречи забил Виллиан Жозе. Серхио Каналес удвоил преимущество гостей на 87-й минуте. Борха Иглесиас на 90-й минуте довел счет до крупного.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле четыре минуты, выйдя на 89-й.

«Бетис» занимает пятое место и находится в трех пунктах от зоны Лиги чемпионов, имея 61 очко после 36 матчей. «Валенсия» — 10-я с 44 очками.

Испания. Лига 1. 36-й тур
10 мая, 20:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:3
Бетис
Голы
Виллиан Жозе, 57 (0:1), Каналес, 87 (0:2), Борха Иглесиас, 90 (0:3)
Валенсия
Мамардашвили Коррейа (Гонсалу Гедеш, 63) Диакаби Альдерете Фулькье Васкес Рачич (Сантьяго, 46) Солер (Муса, 89) Мориба Дуро (Черышев, 89) Хиль (Гомес, 63)
Бетис
Руй Силва Бартра Алекс Морено (Миранда, 72) Пеццела (Гонсалес, 81) Сабали Фекир (Хоакин, 72) Каналес Виллиам Карвалью Родригес Родри (Хуанми, 63) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 81)
Предупреждения
Альдерете 31’  -  Каналес 45’, Родригес 60’, Бартра 83’
Судьи
Гранде (Испания)
Денис Черышев
ФК Бетис
ФК Валенсия
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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36 тур
37 тур
38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
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Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

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Валенсия

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