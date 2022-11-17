Глеб удивлен лидерству «Барселоны» в чемпионате Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на лидерство команды в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Для меня тоже стало удивлением, что они лидируют в ла лиге. В любом случае, «Барселоне» не хватает понимания в полузащите. Для результата нужно налаживать полузащиту и нападение, чтобы улучшить качество игры. Смена поколений идет, основные игроки ушли, нужно строить новую команду. Я уверен в том, что у Хави получится, просто нужно время», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 37 очками в 14 матчах. Ближайший преследователь каталонцев — «Реал», который отстает на два очка.