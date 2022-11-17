Бывший тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эльче»

Бывший тренер «Севильи» Пабло Мачин возглавил «Эльче», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 47-летнего специалиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23

До «Эльче» Мачин работал уже работал в Испании с «Жироной», «Севильей», «Эспаньолом» и «Алавесом».

Клуб из Эльче занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ла лиги. За 14 туров команда набрала четыре очка.