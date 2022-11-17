Тчуамени считает Бензема лучшим футболистом мира

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени поделился мнением об одноклубнике и партнере по сборной Франции Кариме Бензема.

«Бензема — лучший футболист в мире. С ним приятно играть каждый день. Критика? Он к ней привык, и она его совсем не задевает», — цитирует хавбека L'Equipe.

Оба игрока были вызваны в сборную Франции на предстоящий чемпионат мира-2022. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Команда на групповом этапе встретится со сборными Австралии, Дании и Туниса. Первый матч французов пройдет против австралийцев 22 ноября (22:00 мск).