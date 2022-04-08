Анчелотти: «Было бы справедливо, если бы у Бэйла было хорошее прощание на «Бернабеу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что болельщики «сливочных» должны достойно попрощаться с нападающим Гаретом Бэйлом.

«Гарет в порядке, как мы могли видеть в матчах сборной Уэльса. И он хочет показать такую же игру за «Реал». Он хочет показать себя. Было бы справедливо, если бы у него было хорошее прощание на «Бернабеу». Гарет вошел в историю клуба голами, играми и титулами», — цитирует Анчелотти Marca.

Ранее агент Бэйла подтвердил, что валлиец уйдет из «Реала» в конце сезона.

32-летний футболист провел за «сливочных» шесть матчей в этом сезоне и забил один гол.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов. Соглашение 32-летнего футболиста со «сливочными» заканчивает в июне 2022 года.