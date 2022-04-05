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Агент Бэйла подтвердил, что игрок уйдет из «Реала» летом

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Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил информацию о том, что валлиец покинет «сливочных» по окончании сезона. При этом, Барнетт сказал, что Бэйл еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

«Бэйл заслуживает грандиозного прощания со стороны клуба, Флорентино Перес всегда поддерживал его. И нет, мы еще не определились с будущим. Гарет очень любит Мадрид и «Реал», а всякие паразиты плохо о нем говорят», — цитирует Барнетта The Mirror.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов.

Соглашение 32-летнего футболиста со сливочными заканчивает в июне 2022 года.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/gareth-bale-real-madrid-exit-26642021
Гарет Бэйл
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 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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П
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Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

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Атлетик

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