Агент Бэйла подтвердил, что игрок уйдет из «Реала» летом

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил информацию о том, что валлиец покинет «сливочных» по окончании сезона. При этом, Барнетт сказал, что Бэйл еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

«Бэйл заслуживает грандиозного прощания со стороны клуба, Флорентино Перес всегда поддерживал его. И нет, мы еще не определились с будущим. Гарет очень любит Мадрид и «Реал», а всякие паразиты плохо о нем говорят», — цитирует Барнетта The Mirror.

Бэйл играет в «Реале» с 2013 года. За это время валлиец провел за клуб 256 матчей и забил 106 голов.

Соглашение 32-летнего футболиста со сливочными заканчивает в июне 2022 года.