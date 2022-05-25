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Сегодня, 05:12

Президент «Барселоны» недоволен правилами ла лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что в Испании строже, чем в других странах, следят за финансовым фэйр-плей.

«Правила fair-play в Испании слишком строгие, слишком требовательные, если сравнивать их с другими странами, и это еще один недостаток, который нужно преодолеть. Мы привыкли преодолевать препятствия», — цитирует Marca Лапорту.

В этом сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате Испании. Команда не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, а затем проиграла «Айнтрахту» в полуфинале Лиги Европы.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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