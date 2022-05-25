Президент «Барселоны» недоволен правилами ла лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что в Испании строже, чем в других странах, следят за финансовым фэйр-плей.

«Правила fair-play в Испании слишком строгие, слишком требовательные, если сравнивать их с другими странами, и это еще один недостаток, который нужно преодолеть. Мы привыкли преодолевать препятствия», — цитирует Marca Лапорту.

В этом сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате Испании. Команда не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, а затем проиграла «Айнтрахту» в полуфинале Лиги Европы.