Анчелотти: «Ключевым моментом в игре с «Барсой» была разница в отношении к делу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Ключевым моментом в игре была разница в отношении к делу в первом и втором таймах. В первом тайме мы были медленными, вялыми и не очень агрессивными. Во втором все было наоборот. Да, мы удивлены игрой Беллингема. Особенно в плане эффективности. С точки зрения статистики это три очка на очень сложном поле. «Барса» — по-прежнему великая команда», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги.