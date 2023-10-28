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Сегодня, 19:45

Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем

«Реал» одержал волевую победу над «Барселоной»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Джуд Беллингем («Реал»).
Фото Global Look Press
Гави и Тони Кроос.
Фото Global Look Press
1/2
Невероятная развязка класико принесла успех Мадриду.
Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
Реал

Класико — всегда события. Не только для Испании, но и для всего мира, поэтому Хави произнес очень правильные слова о том, что эти матчи должны вызывать взаимное восхищение. Правда, в этот раз на сцене стадиона «Монжуик» не могли появиться сразу несколько прим каталонской и мадридской трупп. Для чистоты эксперимента не хватало Куртуа, Эдера Милитао, Педри и Френки де Йонга.

Да и только вернувшиеся в строй Левандовски с Кунде в нормальном состоянии обязательно начали бы субботнюю игру с первых минут. Сюрпризов же в составе в силу ограниченности выбора практически не было. Менди играл на левом фланге еще в прошлом туре, а к переводам Араухо на правый фланг — специально под Винисиуса Жуниора — все уже привыкли.

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При таком внимании к флангам первая голевая атака зародилась в центре. Хотя не обошлось без везения, так как попытка Тшуамени перехватить пас в направлении Гюндогана превратилась в пас сопернику. Вдобавок ко всему еще и Алаба крайне неудачно исполнил подкат, и сине-гранатовые забили свой самый быстрый гол в домашнем класико с 1999 года.

Жоау Феликс и&nbsp;Джуд Беллингем. Дубль Беллингема принес «Реалу» волевую победу над «Барселоной». Онлайн-трансляция матча

Сидевшие на трибуне Мик Джаггер и Ронни Вуд должны были оценить как включение Гюндогана, так и специальную форму «Барсы» по случаю первого за 17 лет альбома Rolling Stones. Ну а «Барса» выглядела командой, которая готова выжимать максимум даже не из своих шансов — из ситуаций, когда на них даже намека не видно. Как в случае, когда Вальверде запрессинговали в районе углового флажка, и он выбрал решение, за которое устроят разнос в любой ДЮСШ.

Неужели, отдав пас в центр, уругваец понадеялся на гений Крооса? Но немца «съел» вездесущий Гави, и после удара Фермина Лопеса гостей спасла штанга. А потом — когда Жоау Феликс изящно пробросил мяч мимо Рюдигера — выход один на один сорвал сумасшедший рывок подстраховавшего партнера Карвахаля. И как раз капитан «Реала», неделю назад спасший сливочных в Севилье, стал автором самого опасного удара гостей в первые 45 минут.

Вот только бить Карвахалю пришлось почти с нулевого угла, что показывало — как тяжело все дается мадридской команде, которая впервые с апреля 2010-го до перерыва ни разу не попала в створ барселонских ворот. Гави и Фермин за явным преимуществом выигрывали у Беллингема и Крооса битву за центр поля. Гави отрабатывал с англичанином даже в собственной штрафной! Но не меньше впечатлял еще и мастерски поддерживавший атаки Фермин.

Он уже сейчас — одно из самых ярких открытий сезона. Для широкой публики, но не для Хави, который дал 20-летнему футболисту шанс после года в аренде в клубе третьего дивизиона «Линарес». Фермин, кстати, был хорош и в предсезонном класико в американском Арлингтоне, отметившись тогда голом и результативной передачей.

Еще те июльские 3:0 в пользу «Барсы» запомнились тремя попаданиями Винисиуса в перекладину, после чего Анчелотти заявил: наличие моментов показательно, и мадридцы останутся верны призванной пережить потерю Бензема расстановке 4-4-2. Только в этот раз очень долго ничего не работало, а Винисиус — после скандала с оскорблениями со стороны одного из членов совета директоров «Барсы» — пребывал в тени.

Гави и Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Часто ли он оттуда выходил? В первом тайме — с улыбкой подискутировав с Хави по поводу возможного фола Гави и заставив Феррана Торреса заработать предупреждение. Все это — у скамеек запасных, а совсем не у чужих ворот, где от бразильца следовало ждать повышенной активности. Но большой игрок — это нечто особенное. В том числе умение показать себя в матчах, где соперник не дает поднять голову.

Не только Винисиусу — всем стоит поучиться этому у Беллингема. Ему только раз и всего на пару секунд дали немного свободного пространства перед штрафной, и этого оказалось достаточно для ответного гола. Бесспорно, это очевидная недоработка сине-гранатовых в опорной зоне, да и Тер Штеген не выручил, но как же круто это выглядело! Как встречный удар от вроде бы прижатого к канатам боксера. «Барса», у которой при 1:0 хватало моментов, включая попадание Иньиго Мартинеса в штангу, ненадолго поплыла.

А ведь выход Левандовски намекал — Хави собрался добивать соперника. Вместо этого сине-гранатовым потребовалось время, чтобы справиться с давлением воодушевленного успехом «Реала». Левандовски, Ямаль, Рафинья — прекрасные в обычное время — оказались бесполезны в данной конкретной игре. Там, где было нужно работать, бороться, терпеть.

В плане управления игрой Анчелотти оказался логичнее, а Камавинга и Модрич стали идеальными запасными деталями для удивительной по своей выживаемости мадридской машины. Она заводилась больше часа, и нельзя сказать, что набрала какую-то невероятную скорость. Но и той, что была, оказалось достаточно для победы. Не без везения в виде отскока он ноги пытавшегося обработать передачу Модрича. Только удача любит сильных и терпеливых. А оказаться в нужное время в нужном месте, как шокировавший «Барсу» Беллингем, — это искусство. Которым нужно восхищаться.

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Следующий матч в чемпионате «Реал» проведет 5 ноября против «Райо Вальекано». И аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены, что он принесет «бланкос» очередные три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), а успех гостей — за 9.50 (8%).

Джуд Беллингем
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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7 будущих звезд «Барселоны». Часть из них уже гремит на всю Европу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 1 : 2
28.10 17:15
Барселона – Реал
 1 : 2
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 0 : 0
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 - : -
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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