Шок для «Барселоны». Каталонцы выдали час образцовой игры, а потом их похоронил Беллингем

Невероятная развязка класико принесла успех Мадриду.

Класико — всегда события. Не только для Испании, но и для всего мира, поэтому Хави произнес очень правильные слова о том, что эти матчи должны вызывать взаимное восхищение. Правда, в этот раз на сцене стадиона «Монжуик» не могли появиться сразу несколько прим каталонской и мадридской трупп. Для чистоты эксперимента не хватало Куртуа, Эдера Милитао, Педри и Френки де Йонга.

Да и только вернувшиеся в строй Левандовски с Кунде в нормальном состоянии обязательно начали бы субботнюю игру с первых минут. Сюрпризов же в составе в силу ограниченности выбора практически не было. Менди играл на левом фланге еще в прошлом туре, а к переводам Араухо на правый фланг — специально под Винисиуса Жуниора — все уже привыкли.

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При таком внимании к флангам первая голевая атака зародилась в центре. Хотя не обошлось без везения, так как попытка Тшуамени перехватить пас в направлении Гюндогана превратилась в пас сопернику. Вдобавок ко всему еще и Алаба крайне неудачно исполнил подкат, и сине-гранатовые забили свой самый быстрый гол в домашнем класико с 1999 года.

Сидевшие на трибуне Мик Джаггер и Ронни Вуд должны были оценить как включение Гюндогана, так и специальную форму «Барсы» по случаю первого за 17 лет альбома Rolling Stones. Ну а «Барса» выглядела командой, которая готова выжимать максимум даже не из своих шансов — из ситуаций, когда на них даже намека не видно. Как в случае, когда Вальверде запрессинговали в районе углового флажка, и он выбрал решение, за которое устроят разнос в любой ДЮСШ.

Неужели, отдав пас в центр, уругваец понадеялся на гений Крооса? Но немца «съел» вездесущий Гави, и после удара Фермина Лопеса гостей спасла штанга. А потом — когда Жоау Феликс изящно пробросил мяч мимо Рюдигера — выход один на один сорвал сумасшедший рывок подстраховавшего партнера Карвахаля. И как раз капитан «Реала», неделю назад спасший сливочных в Севилье, стал автором самого опасного удара гостей в первые 45 минут.

Вот только бить Карвахалю пришлось почти с нулевого угла, что показывало — как тяжело все дается мадридской команде, которая впервые с апреля 2010-го до перерыва ни разу не попала в створ барселонских ворот. Гави и Фермин за явным преимуществом выигрывали у Беллингема и Крооса битву за центр поля. Гави отрабатывал с англичанином даже в собственной штрафной! Но не меньше впечатлял еще и мастерски поддерживавший атаки Фермин.

Он уже сейчас — одно из самых ярких открытий сезона. Для широкой публики, но не для Хави, который дал 20-летнему футболисту шанс после года в аренде в клубе третьего дивизиона «Линарес». Фермин, кстати, был хорош и в предсезонном класико в американском Арлингтоне, отметившись тогда голом и результативной передачей.

Еще те июльские 3:0 в пользу «Барсы» запомнились тремя попаданиями Винисиуса в перекладину, после чего Анчелотти заявил: наличие моментов показательно, и мадридцы останутся верны призванной пережить потерю Бензема расстановке 4-4-2. Только в этот раз очень долго ничего не работало, а Винисиус — после скандала с оскорблениями со стороны одного из членов совета директоров «Барсы» — пребывал в тени.

Гави и Тони Кроос. Фото Global Look Press

Часто ли он оттуда выходил? В первом тайме — с улыбкой подискутировав с Хави по поводу возможного фола Гави и заставив Феррана Торреса заработать предупреждение. Все это — у скамеек запасных, а совсем не у чужих ворот, где от бразильца следовало ждать повышенной активности. Но большой игрок — это нечто особенное. В том числе умение показать себя в матчах, где соперник не дает поднять голову.

Не только Винисиусу — всем стоит поучиться этому у Беллингема. Ему только раз и всего на пару секунд дали немного свободного пространства перед штрафной, и этого оказалось достаточно для ответного гола. Бесспорно, это очевидная недоработка сине-гранатовых в опорной зоне, да и Тер Штеген не выручил, но как же круто это выглядело! Как встречный удар от вроде бы прижатого к канатам боксера. «Барса», у которой при 1:0 хватало моментов, включая попадание Иньиго Мартинеса в штангу, ненадолго поплыла.

А ведь выход Левандовски намекал — Хави собрался добивать соперника. Вместо этого сине-гранатовым потребовалось время, чтобы справиться с давлением воодушевленного успехом «Реала». Левандовски, Ямаль, Рафинья — прекрасные в обычное время — оказались бесполезны в данной конкретной игре. Там, где было нужно работать, бороться, терпеть.

В плане управления игрой Анчелотти оказался логичнее, а Камавинга и Модрич стали идеальными запасными деталями для удивительной по своей выживаемости мадридской машины. Она заводилась больше часа, и нельзя сказать, что набрала какую-то невероятную скорость. Но и той, что была, оказалось достаточно для победы. Не без везения в виде отскока он ноги пытавшегося обработать передачу Модрича. Только удача любит сильных и терпеливых. А оказаться в нужное время в нужном месте, как шокировавший «Барсу» Беллингем, — это искусство. Которым нужно восхищаться.

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Следующий матч в чемпионате «Реал» проведет 5 ноября против «Райо Вальекано». И аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены, что он принесет «бланкос» очередные три очка. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.80 (17%), а успех гостей — за 9.50 (8%).