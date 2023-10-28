«Мальорка» сыграла вничью с «Хетафе» в домашнем матче

Домашний матч «Мальорки» с «Хетафе» в 11-м туре ла лиги завершился вничью — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Хетафе» с 12 очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» занимает 15-е место, имея в активе 9 очков.