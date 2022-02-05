«Манчестер Сити» интересуется защитником «Барселоны» Араухо. Гвардиола ужинал с агентом уругвайца
«Манчестер Сити» интересуется защитником «Барселоны» Араухо
«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, сообщает AS 4 февраля.
По информации источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поужинал с агентом 22-летнего уругвайца Эдмундо Кабчи.
В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 24 матчах за «Барселону» и забил два мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что продление контракта с Араухо является приоритетом для каталонского клуба.
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