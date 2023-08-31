Главный тренер «Реал Сосьедад» Альгуасиль сравнил Захаряна с Зиданом

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Арсена сложно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными. Может показаться, что он немного неуклюжий, но на самом деле все наоборот. Его техника на выдающемся уровне, он может покрыть любую дистанцию и любой участок поля. Мне это нравится. В нем есть черты Зидана. С прекрасной техникой и гармонией в движении, а как он исполняет технические приемы и понимает тактику! Непросто провести аналогию, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен», — сказал Альгуасиль.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.