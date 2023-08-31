Захарян рассказал, когда у него появились мысли о возможном срыве перехода в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью Нобелю Арустамяну поделился эмоциями от перехода в испанский клуб.

— Когда ты понял, что игрок «Реал Сосьедад»? Когда майку надел?

— Вот только что, когда подписали.

— То есть до этого все равно был какой-то мандраж.

— Ну да.

— Пик волнения когда был у тебя?

— Пик? Я думаю, он еще будет.

— Волнение с точки зрения перехода.

— Когда был момент, что там непонятная ситуация была, что я не вылетел в первый раз. Вот тогда, наверное.

— И что ты думал? Что все, не полетишь?

— Ну может сорваться, да.

— То есть ты думал об этом?

— Думал, да.

— Это было похоже на историю с «Челси» год назад?

— Нет. Сейчас больше интереса было сюда попасть и все ближе было к переходу, как я понял. Вот, случилось. Выдохнул. Все спрашивали, счастлив ли я? Конечно, счастлив.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.