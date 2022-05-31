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Сегодня, 16:24

Главный тренер «Барселоны» Хави провел переговоры с Рубеном Невешом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави провел переговоры с полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешом о потенциальном трансфере.

По данным Diario Sport, испанский клуб рассматривает 25-летнего игрока как долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Хави пытается убедить Невеша перейти на «Камп Ноу», так как его текущее соглашение с «Вулвз» истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне Невеш провел 36 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-hablado-ruben-neves-firme-13734423
Хави Эрнандес (Хави)
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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20
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
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 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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 0 : 2
22.05 23:00
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 1 : 2
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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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