Главный тренер «Барселоны» Хави провел переговоры с Рубеном Невешом

Главный тренер «Барселоны» Хави провел переговоры с полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешом о потенциальном трансфере.

По данным Diario Sport, испанский клуб рассматривает 25-летнего игрока как долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Хави пытается убедить Невеша перейти на «Камп Ноу», так как его текущее соглашение с «Вулвз» истекает в 2023 году.

В минувшем сезоне Невеш провел 36 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.