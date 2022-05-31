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Сегодня, 17:03

Де Йонг заявил, что хочет остаться в «Барселоне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что хочет остаться в клубе.

«Я предпочитаю остаться в «Барселоне». «Барса» — это клуб моей мечты еще с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то что я надеялся на большее в плане наград, чем я достиг на сегодняшний день. Но я никогда не жалел о своем выборе», — приводит слова футболиста Goal со ссыокой на ESPN.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить полузащитника, так как новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть его в своей команде.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/i-prefer-to-stay-with-barcelona-de-jong-responds-to/blt64763b2bb50934b4
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
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20
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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22.05 23:00
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Карим Бензема

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