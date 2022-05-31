Де Йонг заявил, что хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что хочет остаться в клубе.

«Я предпочитаю остаться в «Барселоне». «Барса» — это клуб моей мечты еще с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то что я надеялся на большее в плане наград, чем я достиг на сегодняшний день. Но я никогда не жалел о своем выборе», — приводит слова футболиста Goal со ссыокой на ESPN.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить полузащитника, так как новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть его в своей команде.

В сезоне-2021/22 де Йонг забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.