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Сегодня, 16:06

«Атлетико» вернул табличку с фамилией Куртуа на территории домашнего стадиона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» восстановил табличку с именем голкипера Тибо Куртуа на территории домашнего стадиона в Мадриде, сообщает AS.

Накануне стал известно, что кто-то сорвал памятную доску с именем бывшего вратаря «Атлетико», который на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов в составе другой мадридской команды — «Реала».

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч.

В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, обладателем кубка страны и победителем Лиги Европы.

Тибо Куртуа
ФК Атлетико
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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