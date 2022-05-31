«Атлетико» вернул табличку с фамилией Куртуа на территории домашнего стадиона

«Атлетико» восстановил табличку с именем голкипера Тибо Куртуа на территории домашнего стадиона в Мадриде, сообщает AS.

Накануне стал известно, что кто-то сорвал памятную доску с именем бывшего вратаря «Атлетико», который на прошлой неделе выиграл Лигу чемпионов в составе другой мадридской команды — «Реала».

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 год. «Атлетико» размещает памятные доски в честь игроков, которые провели за клуб более 100 встреч.

В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, обладателем кубка страны и победителем Лиги Европы.