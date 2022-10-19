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Хави: «Бускетс остается жизненно важным футболистом для «Барселоны»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре полузащитника клуба Серхио Бускетса.

«Он все еще важен для нас. Будут матчи, в которых он будет играть меньше или вообще не будет играть, но он остается жизненно важным футболистом для команды. У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке, все вовлечены в процесс», — цитирует Mundo Deportivo Хави.

В текущем сезоне 34-летний испанец провел за «Барселону» 7 матчей в ла лиге и пока не отметился результативными действиями.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
4
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
5
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
12
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
16
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
17
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
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Альмерия – Жирона
 - : -
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Осасуна – Эспаньол
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20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
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Эспаньол

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Бетис

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Реал Сосьедад

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Нико Уильямс

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