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Сегодня, 18:27

«Валенсия» продлила контракт с капитаном клуба Гайя до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником и капитаном команды Хосе Гайя.

Новое соглашение с 27-летним испанцем будет действовать до конца июня 2027 года.

Гайя — воспитанник «Валенсии», вместе с командой он становился обладателем Кубка Испании в сезоне-2018/19.

В сезоне-2022/23 защитник сделал 2 результативных передачи в 6 матчах за «Валенсию».

Источник: https://www.valenciacf.com/es/article/es-comunicado-oficial-jose-luis-gaya-2022-10-19
Хосе Гайя
Футбол
ФК Валенсия
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 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
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 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
4
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
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 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
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 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
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 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
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13
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 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
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 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
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18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
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Севилья – Валенсия
 1 : 1
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Хетафе – Атлетик
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Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

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Севилья

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