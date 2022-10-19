«Валенсия» продлила контракт с капитаном клуба Гайя до 2027 года

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«Валенсия» объявила о продлении контракта с защитником и капитаном команды Хосе Гайя.

Новое соглашение с 27-летним испанцем будет действовать до конца июня 2027 года.

Гайя — воспитанник «Валенсии», вместе с командой он становился обладателем Кубка Испании в сезоне-2018/19.

В сезоне-2022/23 защитник сделал 2 результативных передачи в 6 матчах за «Валенсию».