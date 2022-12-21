Хави: «Жаль, что «Барселона» вылетела из ЛЧ. Наш состав позволяет бороться за титулы»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Жаль, что мы вылетели из ЛЧ, но надо верить и продолжать бороться. Наш состав позволяет сражаться за титулы, такова цель сезона. Считаю, мы на это способны, я настроен оптимистично. Мы приложили серьезные усилия.

Думаю, нам стоит быть самокритичными. С футбольной точки зрения Лига чемпионов повлияла на нас, была возможность убить игру, а мы не смогли. Следует критически оценить себя на футбольном уровне — групповую стадию мы должны были преодолевать. Я бы сказал, что в ЛЧ нам не хватило зрелости. Следовало быть эффективнее в нужный момент» — приводит слова Хави Sport.es.

«Барселона» заняла третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией». Команда сыграет в стыковых матчах Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».