Лапорта хочет связаться с Месси и обсудить возвращение в «Барселону» летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отказывается от намерения вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в «Барселоне» надеются подписать Месси в качестве свободного агента летом 2023 года. Лапорта планирует позвонить нападающему в ближайшие дни. Отмечается, что у испанского клуба остаются проблемы с деньгами, но если сделка будет заключена без выплаты денег «ПСЖ», то ее можно совершить.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси готов остаться в «ПСЖ» еще минимум на сезон.