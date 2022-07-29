Главный тренер «Барселоны» Хави планирует внедрить новую игровую модель

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует внедрить новую игровую модель, сообщает Diario AS.

По данным источника, испанец планирует наигрывать расстановку 3-4-3 в сезоне-2022/23, трио центральный защитников составят Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

Хави является главным тренером «Барселоны» с ноября 2021 года. В 37 матчах под его руководством команда одержала 20 побед.