Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды
Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
31-летний француз перешел в «Алавес» из «Ньюкасла» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне Лежен провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
31 июля, «Райо Вальекано» сыграет товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед». 13 августа мадридский клуб проведет выездной матч в рамках 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
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|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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