Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды

Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

31-летний француз перешел в «Алавес» из «Ньюкасла» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне Лежен провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

31 июля, «Райо Вальекано» сыграет товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед». 13 августа мадридский клуб проведет выездной матч в рамках 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».