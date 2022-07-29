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Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды

Алексей Еремин
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Защитник «Алавеса» Флориан Лежен перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

31-летний француз перешел в «Алавес» из «Ньюкасла» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне Лежен провел 31 матч за испанский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

31 июля, «Райо Вальекано» сыграет товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед». 13 августа мадридский клуб проведет выездной матч в рамках 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Источник: http://www.rayovallecano.es/noticia/florian-lejeune-nuevo-jugador-del-rayo-vallecano

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1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

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Спартак
Оренбург

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4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
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 - : -
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13.08 22:00
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 - : -
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