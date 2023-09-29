Главный тренер «Альмерии» ушел в отставку — клуб идет на последнем месте в ла лиге

Главный тренер «Альмерии» Висенте Морено ушел в отставку, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что причиной стали плохие результаты команды в этом сезоне ла лиги. Морено возглавил «Альмерию» летом 2023 года.

В этом сезоне чемпионата Испании клуб занимает последнее место — с двумя ничьими и пятью поражениями после 7 туров.

1 октября «Альмерия» дома сыграет с «Гранадой».