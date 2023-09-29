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Де ла Фуэнте вызвали в суд в качестве свидетеля по делу Рубиалеса

Руслан Минаев
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Луис Рубиалес.
Фото Reuters

Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте вызвали в суд по делу бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, сообщает пресс-служба Национальной судебной коллегии.

Отмечается, что в рамках расследования де ла Фуэнте приглашен в качестве свидетеля 20 октября.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

10 сентября Рубиалес объявил, что покидает свой пост главы RFEF. Сообщалось, что Чеферин убедил его подать в отставку в связи с тем, что эта ситуация может повлиять на шансы Испании на проведение чемпионата Европы в 2030 году.

Луис Рубиалес
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Главный тренер «Альмерии» ушел в отставку — клуб идет на последнем месте в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
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38 тур
29.09 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

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Альваро Мората

Атлетико

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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 4
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Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

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 2 1 1
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