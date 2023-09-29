«Барселона» на своем поле примет «Севилью» 29 сентября в 22:00 мск

«Барселона» на своем поле примет «Севилью» в 8-м туре чемпионата Испании в пятницу, 29 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Барселона» — «Севилья» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

«Барселона» набрала 17 очков в семи турах и занимает текущую третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Севильи» 7 баллов и 14-е место.

Последний очный матч между соперниками состоялся в феврале текущего года. Тогда победу одержала «Барселона» — со счетом 3:0.

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