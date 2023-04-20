Агент Камавинги: «Слухи о переходе в «Арсенал» — чушь, он хочет носить форму «Реала» до конца жизни»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги, прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» к его клиенту в зимнее трансферное окно.

Английские СМИ сообщали, что лондонцы хотели арендовать француза в январе.

«Зимняя аренда в «Арсенал»? Это была чушь, этого не должно было произойти. Он никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а «Реал» не позволил бы ему уйти. В будущем он станет одной из главных звезд «Реала», так зачем ему уходить? Он хочет быть игроком «Реала» и носить белую футболку до конца своей жизни», — цитирует Барнетта Goal.

20-летний француз выступает за «сливочных» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Контракт Камавинги с командой рассчитан до лета 2027 года.