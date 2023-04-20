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Агент Камавинги: «Слухи о переходе в «Арсенал» — чушь, он хочет носить форму «Реала» до конца жизни»

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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги, прокомментировал слухи об интересе «Арсенала» к его клиенту в зимнее трансферное окно.

Английские СМИ сообщали, что лондонцы хотели арендовать француза в январе.

«Зимняя аренда в «Арсенал»? Это была чушь, этого не должно было произойти. Он никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а «Реал» не позволил бы ему уйти. В будущем он станет одной из главных звезд «Реала», так зачем ему уходить? Он хочет быть игроком «Реала» и носить белую футболку до конца своей жизни», — цитирует Барнетта Goal.

20-летний француз выступает за «сливочных» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Контракт Камавинги с командой рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Фабрицио Романо: Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
Результаты / календарь
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38 тур
21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 - : -
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
22.04 22:00
Реал – Сельта
 - : -
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 - : -
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
23.04 22:00
Севилья – Вильярреал
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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