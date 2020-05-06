Футболисты «Атлетико» проходят тестирование на коронавирус

Пресс-служба «Атлетико» сообщает, что игроки основного состава сдают тесты на коронавирус перед вероятным возобновлением сезона в Испании.

В случае удачного прохождения тестирования «Атлетико» начнет тренировки в соответствии со всеми правилами.

Ранее появилась информация, что ла лига может возобновиться в июне.

По последним данным Worldometers на 6 мая, в Испании всего выявлен 250 561 случай заражения коронавирусом. Умерших — 25 613 человек, выздоровело — 154 718.