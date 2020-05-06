Футболисты «Атлетико» проходят тестирование на коронавирус
13:33
Пресс-служба «Атлетико» сообщает, что игроки основного состава сдают тесты на коронавирус перед вероятным возобновлением сезона в Испании.
В случае удачного прохождения тестирования «Атлетико» начнет тренировки в соответствии со всеми правилами.
Ранее появилась информация, что ла лига может возобновиться в июне.
По последним данным Worldometers на 6 мая, в Испании всего выявлен 250 561 случай заражения коронавирусом. Умерших — 25 613 человек, выздоровело — 154 718.
Los miembros de la primera plantilla est?n realizando las pruebas previas al regreso a los entrenamientos.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) May 6, 2020
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