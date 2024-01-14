Форварда «Атлетико» Корреа ограбили в собственном доме

Форвард «Атлетико» Анхель Корреа стал жертвой ограбления в своем доме, сообщает COPE.

По сведениям источника, 28-летний аргентинец 13 января подвергся ограблению, когда он и его семья находились дома. Четверо мужчин вошли в дом игрока и угрожали оружием. В ходе ограбления были похищены деньги и драгоценности. О каких-либо телесных повреждениях не сообщается.

В текушем сезоне Корреа провел 23 матча, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.