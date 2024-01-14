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Матч «Севилья» — «Алавес» вошел в историю: впервые опубликованы переговоры судьи с ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Матч 20-го тура ла лиги «Севилья» — «Алавес» (2:3) вошел в историю испанского футбола.

Впервые Королевская федерация футбола Испании после игры опубликовала в соцсетях видеозапись и аудиозапись переговоров судьи с ВАР при назначении 11-метрового удара в ворота гостей на 80-й минуте.

Подобное могло случиться и раньше — в полуфинале Суперкубка Испании. Но там арбитрам не пришлось прибегнуть к просмотру видеозаписи на мониторе у поля.

Судейский комитет пообещал публиковать такие видео в каждом туре — по субботам, воскресеньям и понедельникам после завершения всех матчей.

ФК Алавес
ФК Севилья
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5
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 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
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 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
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12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
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 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
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 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
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18
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