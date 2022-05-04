Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование

Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за эпизод сексуального насилия, сообщает As.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года Мина вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, футболист вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Также суд приговорил Мине выплатить штраф в размере 50 тысяч евро и не приближаться к жертве более чем на 500 метров в следующие 12 лет.

В текущем сезоне 26-летний испанец провел 36 матчей за «Сельту», в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Последний матч форвард провел 1 мая в ла лиге против «Гранады» (1:1).