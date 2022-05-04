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Сегодня, 11:46

Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за изнасилование

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Санти Мина.
Фото AFP

Форвард «Сельты» Санти Мина приговорен к 4 годам тюрьмы за эпизод сексуального насилия, сообщает As.

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года Мина вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, футболист вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Также суд приговорил Мине выплатить штраф в размере 50 тысяч евро и не приближаться к жертве более чем на 500 метров в следующие 12 лет.

В текущем сезоне 26-летний испанец провел 36 матчей за «Сельту», в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Последний матч форвард провел 1 мая в ла лиге против «Гранады» (1:1).

Санти Мина
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3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
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 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
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 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Хетафе – Р. Вальекано
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